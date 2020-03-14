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Общество

Разработанные в России диагностические системы определяют наличие коронавируса за 2-4 часа

Наличие коронавируса у пациента российские диагностические системы определяют за 2-4 часа. Такие данные обнародовал Роспотребнадзор, сообщает Интерфакс.

В настоящее время специалистами ведомства разработаны два варианта диагностических наборов - оба основаны на молекулярно-генетическом методе исследования. При этом тест-система не требует делать забор крови, достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. При этом, подчеркивают эксперты, данная система оценки обнаруживает единичные копии вирусов, то есть метод  обладает высокой чувствительностью.

По состоянию на 14 марта в стране проверено 94,8 тысяч тестов на коронавирус. В первую очередь, медики дают оценку состояния тех, кто в последние две недели посещал Италию, Францию, Испанию, Австрию, Польшу, Германию и Швейцарию.

На данный момент в России коронавирус диагностирован у 59 человек. 

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