Ситуацию с анонсированным сокращением сотрудников ДК в Пустошке обсудят депутаты райсобрания на ближайшей сессии

15:48, 16 марта 2020, ПАИ

Ситуацию с предстоящим сокращением ставок для сотрудников пустошкинского Центра культуры намерены обсудить депутаты районного собрания на ближайшей сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Зарембо.

«Все депутаты встревожены ситуацией. Мы подробно рассмотрим этот вопрос на ближайшей сессии с приглашением всех заинтересованных лиц. Позовём главу района, заместителя по социальным вопросам, по культуре, конечно, сотрудников Центра культуры, глав волостей. Устроим открытое заседание, где выслушаем всех», - сказал Дмитрий Зарембо.

Точная дата заседания станет известно позднее.

Поводом для комментария спикера райсобрания стало открытое письмо работников культуры районного Центр культуры в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором сообщается о бедственном положении учреждения и его сотрудников.

«Заместитель главы района Иванов Андрей Петрович объявил о предстоящих глобальных сокращениях творческих работников. Нам было сказано, что нормативы из областного бюджета выделены в полном объёме, но на содержание муниципальных зданий средств в районе нет. И наша администрация не придумала ничего лучше как закрыть бюджетные дыры судьбами живых людей, самой незащищенной нищей категорией служащих! - сообщается в письме [полностью текст есть в распоряжении редакции ПАИ]. - Сокращение работников культуры коснется не только нас, но и тех людей, которые приводят к нам своих детей в бесплатные кружки. В Центре культуры работает семь творческих работников, из них один работает на 0,9 ставки, один на 0,5 ставки. На селе работники культуры работают почти все на полставки, выполняя при этом обязанности уборщиц, истопников, дворников, садовников и охранников. Оптимизация в культуре в нашем районе проходила два раза, и сокращать больше некого».