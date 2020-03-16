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Общество

Сотрудники пустошкинской районного Центра культуры: Мы просто хотим спокойно работать

«Коллектив не хочет никаких политических разборок. Мы хотим спокойно работать, чтобы нам не мешали, и получать зарплату, которую нам пообещал президент», - сказала корреспонденту Псковского агентства информации режиссёр народного театра пустошкинского районного Центра культуры Марина Жуланова.

Таким образом сотрудник Центра культуры прокомментировала анонсированное районными властями сокращением ставок сотрудников учреждения культуры. Ситуация послужила поводом для открытого письма на имя губернатора Псковской области Михаил Ведерникова, в котором сотрудники Центра культуры просят региональные власти помочь им.

«Письмо появилось после того, как нам сообщили о предстоящем сокращении ставок. Проще говоря, нас хотят перевести на 0,8 или на 0,9 ставки. Решение пока не принято, но когда его примут, будет поздно. Поэтому мы и стали бить в колокола. А у нас и сейчас есть сотрудники, которые работают на полставки. Это копейки, а всем им нужно кормить детей, семьи. Весь город на нашей стороне. Все пишут: «Если развалим культуру, развалится и всё остальное». Текст нашего обращения я отправила губернатору в Инстаграм, - рассказала Марина Жуланова.

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