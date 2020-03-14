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Общество

Минпросвещения РФ рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Министерство просвещения России из-за распространения коронавируса рекомендовало региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение. Соответствующие рекомендации министерство направило во все регионы страны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Также Минпросвещения разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. В них, в частности, региональным органам управления поручено предусмотреть меры по дезинфекции, контролю графиков уборки и проветривания помещений, а при остановке процесса обучения организовать работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе.

При этом в Минпросвещения РФ напомнили, что в большинстве регионов в ближайший период начнутся плановые каникулы у детей.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены свыше 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. 14 марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.

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