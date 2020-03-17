Чумовое кино: Что смотреть из фильмов и сериалов, если вы «под куполом» или на внеплановых каникулах

16:58, 17 марта 2020, ПАИ

В мире разбушевалась эпидемия коронавируса из-за чего практически все страны начали закрывать собственные границы и объявлять почти что глобальный внутренний карантин: большинство организаций переводят сотрудников на удаленную работу, а школьников и студентов срочно отправляют на дистанционное обучение домой. Издалека может показаться, что описанное выше — всего лишь синопсис очередного фильма-катастрофы о невидимой смертельной угрозе всему человечеству. Но, к сожалению, таковы сегодняшние реалии.

С 16 марта в Псковской области у школьников начались досрочные каникулы, а студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение. Учреждения культуры в регионе отказались от массовых мероприятий. Поскольку кинотеатры тоже попали под массивный удар, а ближайшие громкие премьеры уже перенесены, Псковское агентство информации подготовило специальный дайджест из фильмов и сериалов, которые помогут вам скоротать время на домашнем карантине, возможно, окажутся полезными и не дадут заскучать.

«28 дней спустя»/ 28 Days Later, 2002

Первым делом в таких случаях всех обычно тянет на что-то «близкое по теме», чтобы непременно можно было «погрузиться» в проблематику, а заодно заглянуть слегка в «будущее». Для начала в этом поможет небезызвестный британец Дэнни Бойл и его «28 дней спустя» — культовая лента с Киллианом Мёрфи, герой которого сначала скитается по заброшенному и погрязшему в мусоре Лондону, а потом, закрывшись в огромном доме с еще несколькими людьми, пытается изо всех сил выживать вместе с ними. За окном вместо лондонского дождя — грозный вирус, поражающий нервную систему и превращающий людей в бешеных «монстров».

Практически камерный, искусно снятый по большей степени на ручную камеру, ошеломительный фильм Бойла задаст правильный «карантинный» тон.

«Разочарование»/ Disenchantment, 2018-2019

Карантин — не самое плохое время хотя бы потому, что можно наверстать то упущенное, на что всегда так не хватало времени. Например, можно наконец-то посмотреть отвязное и безгранично уютное «Разочарование» — новое творение создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга, который теперь откровенно стебет «Игру престолов», «Викингов» и другие популярные в мире сериалы/ фильмы и сюжеты про средневековье. Сейчас пока вышли две части первого сезона, третья ожидается в этом году.

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной Дримландии, где в огромном замке на утесе живет принцесса Бин, злоупотребляющая алкоголем и совсем не готовая к замужеству. На последнем постоянно настаивает ее отец, недотепа-король Зог. Позже к Бин таинственным образом попадает чертенок Люци. Еще через какое-то время оба они встречают сбежавшего из собственного, слишком утопического карамельного королевства, глуповатого и наивного эльфа по имени Эльфо.

В обойме Грейнинга, как, в общем, и всегда — нескончаемый поток первоклассного юмора вперемешку с иронией, превосходный визуальный стиль и тайны, которые героям предстоит разгадать вместе. И, поскольку это мультфильм о средневековье, грозную чуму здесь тоже не обойдут стороной.

«Эпидемия», 2019

Прогремевший в 2019 году (пост)апокалиптический сериал Павла Костомарова, основанный на книге Яны Вагнер «Вонгозеро. Эпидемия», которую, вероятно, тоже сейчас сметут с полок книжных магазинов, словно гречку или туалетную бумагу. Премьера сериала состоялась, ко всему прочему, на международном сериальном фестивале Cannes Series еще в 2018 году. Первый сезон заканчивается интригующим клиффхэнгером, точная дата выхода продолжения пока неизвестна.

Нетрудно догадаться, что происходит в сериале: Москву молниеносно поражает неизвестный вирус и в столице, а позже и по всей стране, объявляют чрезвычайное положение. Сергею (Кирилл Кяро) удается вовремя вывезти из города бывшую и нынешнюю жену, а также детей. К ним присоединяется его друг Леонид (Александр Робак), его молодая беременная жена Марина (Наталья Земцова) и дочь-трудный подросток. Все вместе они должны добраться до крайнего Севера, где на берегу озера стоит спасительный заброшенный дом.

«Эпидемия», как и прочие произведения о подобном, исследуют человеческую сущность и анализируют то, как даже совсем не чужие друг другу люди могут вести себя в случаях глобальной незримой угрозы. Из прекрасного: выдающиеся роли Кяро, Робака, Земцовой, Марьяны Спивак, Виктории Исаковой и, безусловно, Юрия Кузнецова; грандиозная операторская работа Давида Хайзникова и атмосфера всеобщего, перманентного хаоса.

«Заражение»/ Contagion, 2011

Пугающе достоверный триллер Стивена Содерберга, созданный еще в 2011 году, но предсказавший до мельчайших деталей все то, что происходит в мире прямо сейчас. Неудивительно, что сегодня именно эта картина бьет все рекорды по просмотрам, обогнав даже «Гарри Поттера».

Сюжет, можно сказать, не нуждается в подробном описании — вам будет достаточно прочитать последние новости в интернете. Но для сравнения, напоминание не будет лишним: где-то в Китае возникает вспышка смертельной инфекции, стремительно передающаяся по воздуху, предметам и рядовому рукопожатию. В США вирус с гигансткой скростью распространяется среди населения через вернувшуюся из командировки Бэт Эмхофф (Гвинет Пэлтроу), а потом, с помощью других инфицированных, неведомое заболевание поражает практически весь Земной шар.

При всей слегка нагнетающей атмосфере и ощущении безысходности, один из лучших фильмов Содерберга дает вполне реалистично-оптимистический прогноз. Пророческое «Заражение», ко всему прочему — кино, увлекательное настолько, что не дойти до конца этой, пожалуй, все-таки непредсказуемой истории за один присест будет невозможно.

«Чужак»/ The Outsider, 2020

Не одними фильмами об эпидемии едины, есть еще и несколько свежих хоррор-сериалов. Стивен Кинг стал не только страдать графоманией последние несколько лет, но и теперь является основным источником оригинальных сюжетов, идеально подходящих как для малых, так и для больших экранов. Вот, к примеру, за «Чужака», книгу, написанную Кингом еще в 2018 году, взялся канал HBO.

В сериале рассказывается об убийстве несовершеннолетнего подростка в вымышленном городке Флин-Сити. В зверском преступлении невозмутимый детектив Ральф Андерсон (сдержанная, но блистательная роль Бена Мендельсона) подозревает тренера местной детской бейсбольной лиги — Терри Мейтленда (Джейсон Бейтман), правда, тот вовсе не походит на откровенного садиста. Позже Мейтленда все же арестовывают: собранным серьезным уликам и доказательствам, кажется, невозможно что-либо противопоставить. Одно существенное «но» все же всплывает: выясняется, что Мейтленд в момент совершения убийства был совсем на другом конце штата, этот факт позже неоспоримо подтверждается.

Сериал максимально подробно идет по сюжету самой книги, но некие странноватые, но вполне терпимые «вольности» авторы все же себе позволяют. Поэтому «Чужак» в виде текста все же несколько выигрывает у экранизации НBO: от самого лучшего современного романа Кинга, который крайне талантливо написан где-то на стыке между мистическим триллером, хоррором и детективом, можно получить несколько больше нужных эмоций. Сериал же вышел пресноватым, провисающим в середине и чуть-чуть испорченным толерантностью. Но благодаря динамике и мистической атмосфере, которую все же сумели мастерски передать экранному «Чужаку», унылые вечера в карантине могут стать практически идеальными.

«Парень из пузыря»/ Bubble Boy, 2001

Яркая и наглядная инструкция из нулевых о том, как нужно обезопасить себя на время разгулявшихся вирусов. Но и как действенное руководство к созданию специального «мобильного бокса», чтобы выбраться в это непростое карантинное время на улицу — тоже сойдет.

Джейк Джилленхол играет паренька Джимми Ливингстона — единственного человека на Земле, у которого с рождения не функционирует иммунная система. Из-за этого Джимми всю жизнь проводит дома, в специальной, максимально стерильной изоляции. Позже он создает специальный скафандр-пузырь, чтобы завоевать сердце соседки Хло, в которую он однажды влюбляется. Хло же собирается выйти замуж за другого, но Джимми, рискуя собственной жизнью, отправляется за возлюбленной в пузыре практически через всю страну.

«Одесса», 2019

Фильм Валерия Тодоровского про опасное заболевание, карантин и трогательные семейные разборки с характерными акцентами в солнечной Одессе 1970-х. При этом «Одесса» — личная ностальгия Тодоровского, тоска по беззаботному детству, родным и близким.

Журналист «Известий» Борис (Цыганов) вместе с сыном Валерием (Степан Середа) приезжает в Одессу к теще с тестем. Курортные планы срывает некая инфекция и поэтому Борису приходится задержаться у родных подольше. В момент, когда наружу начинают всплывать семейные секреты, история начинает принимать неожиданный оборот.

Помимо Цыганова в картине снялись Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Леонид Ярмольник и Ирина Розанова. За превосходный визуальный ряд в «Одессе» отвечает Роман Васьянов («Патруль», «Ярость», «Стиляги», «Отряд самоубийц»).