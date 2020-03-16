Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса

15:28, 16 марта 2020, ПАИ

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь не закроется несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил катехизатор и помощник братского духовника отец Хрисанф, пишет газета «Печорская правда».

Отец Хрисанф пояснил, что церковь подчиняется заявлению Священного Синода от 11 марта 2020 года. В нём отмечается, что церковь с обеспокоенностью воспринимает распространение в мире коронавируса и его последствия для миллионов людей. Священный Синод призывает граждан соблюдать врачебные предписания, предпринимать профилактические меры, чтобы не подвергать окружающих заражением инфекцией. При этом в заявлении отмечается, что на приходах и в монастырях люди должны неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические профилактические меры.

Священнослужитель отметил, что «рекомендовано широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки после причастия». Отец Хрисанф также призвал людей «к выдержке, на основании опыта церкви».

По последним данным, в России выявили 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. Всего в мире от заболевания умерли более 6,5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.