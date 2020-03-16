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Общество

Комитет по культуре Псковской области: Сокращение штата пустошкинского Центра культуры недопустимо

«Мы считаем недопустимым дальнейшее сокращение штатной численности работников пустошкинского районного Центра культуры, поскольку она и так является предельно допустимой. Это неминуемо приведет к ухудшению качества предоставляемых Центром услуг и их доступности, а также к невыполнению целевых показателей нацпроекта «Культура», - заявил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн районной газете «Вперёд».Таким был комментарий на письмо работников учреждения культуры о предложенных администрацией района решениях финансовых вопросов. Текст письма был направлен в редакцию Псковского агентства информации.

Он отметил, что при возникновении сложных вопросов руководители муниципальных образований региона решают их в рабочем порядке с курирующими сферу заместителям губернатора, профильными областными комитетами, финансовым управлением. «В данной ситуации по вопросу недостающих средств в сфере культуры Пустошкинского района обращений от главы администрации муниципалитета не последовало ни при формировании бюджета на 2020 год, ни в настоящий момент. Это неконструктивный подход — принимать такие решения и делать заявления о сокращении людей без проработки вопроса, поисков путей решения проблемы,  какого-либо обсуждения», - подчеркнул Владимир Куприн.

Заместитель председателя комитета добавил, что в Пустошке десятилетиями накапливались и передавались культурные традиции, собирателями и хранителями которых являются работники культуры. «Каждый из них - неповторимая, яркая, творческая личность. В сфере культуры каждый специалист особо ценен и наша общая задача - сохранить весь кадровый потенциал», - подытожил он.

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