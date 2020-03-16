Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»

21:44, 16 марта 2020, ПАИ

В Пскове подведены итоги «Киберфестиваля -2020». Как рассказали Псковскому агентству информации организаторы, несколько сотен спортсменов сразились в Dota 2, CS:GO, World of Tanks, FIFA, Hearthstone, MK, Just Dance и панна-футболу. Зрителями игр стали около 5 тысяч пользователей сети интернет, для которых в рамках вводимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе была организована трансляция с площадки фестиваля.

«Кроме того, «Молодая Гвардия Единой России» выдавала бесплатно маски всем желающим, а в самом начале фестиваля на большом экране состоялась демонстрация слайда министерства здравоохранения о мерах профилактике заболеваемости», - отметили авторы проекта.

Победителями Первенства Псковской области по компьютерному спорту 2020 в Counter-Strike (школьная лига) стали команда JPEG (школа №3 г.Печоры), команда СНГ Community (Школа №24 г. Псков), Svoices. В Counter-Strike (студенческая лига) - команды PSKOVTURBO, Royal-Legion, LANKLAN.

В DOTA 2 (школьная лига) - команда Dead Empire, команда SG, Wintrace. В DOTA 2 (студенческая лига) — SIXTYSESSION, команда press F, команда Wolves.

В HearthStone (школьная лига) лидировали Павел Сергеев, Андрей Видяев, Сергей Егоров, HearthStone (студенческая лига) - Захар Кузнецов, Дмитрий Муратов, Илья Тюрин.

В FIFA20 (школьная лига (интерактивный футбол)) победу одержали Егор Воронков, Илья Беляев, Иван Линский, FIFA20 (студенческая лига) - Виталий Чубаев, Сергей Мошников, Иван Шадрин.

Среди игроков World of Tanks (студенческая лига) отличились Lakers, Star team, Sweet Candy.

В Just Dance 2020 (школьная лига) - Арсений Тимофеев, Елизавета Самсонова, Ольга Серябкина, Just Dance 2020 (студенческая лига) - Дарья Погорелая, Павел Черников, Евгения Воропаева.

Среди игроков в Панна-футбол (до 12 лет) - Александр Смородинов, Максим Лухт, Никита Мехеда, Панна-футбол (16+) - Дмитрий Колбин, Кирилл Земченко, Константин Тихонов.

Мероприятие прошло на площадке спортивно-развлекательного парка «Простория» 14 марта.

Организаторами фестиваля выступили Псковская Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта», комитет по спорту Псковской области, Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Центр науки и спорта «Без Предела», Молодая Гвардия Единой России, Детский технопарк «Кванториум».

Псковское агентство информации стало генеральным информационным партнером.

Проект реализуется за счет фонда Президентского гранта, полученного Федерацией в октябре 2019 года.

Фоторепортаж с мероприятия можно увидеть здесь >>>.