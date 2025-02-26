Более 5000 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
С 17 по 23 февраля на территории Псковской области выявлено 5047 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,7%, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
В Пскове зарегистрировано 1948 случаев ОРВИ, или 38,6% от общего количества по региону.
В структуре циркулирующих вирусов определяются вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Ранее сообщалось, что более чем на треть выросло число выявленных случаев гриппа A и B в Псковской области за неделю.
Более чем на треть выросло число выявленных случаев гриппа A и B в Псковской области за неделю
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