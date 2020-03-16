Госдума рассмотрит законопроект о запрете высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

22:10, 16 марта 2020, ПАИ

Правительство разработало законопроект о запрете высаживания несовершеннолетних детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Документ внесен в Государственную Думу, сообщает ТАСС.

Предложенным законопроектом закрепляется норма о детях в возрасте до 16 лет в случае, когда они едут без сопровождения взрослых. Однако данное правило не будет распространяться на поездки с родителями или другими лицами. Если сопровождающий откажется оплачивать проезд, его и ребенка обяжут выйти на ближайшей остановке.

Этот же документ предлагает регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте. За его нарушение будет грозить административная ответственность, предусмотренная законами субъекта страны.

В октябре 2019 года подобный случай с высаживанием школьницы из автобуса получил общественный резонанс в Пскове. Тогда к уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталье Соколовой обратилась мама девочки, которую кондуктор высадил из общественного транспорта. Причиной стала забытая дома справка от школы, по которой родители вправе приобрести льготный проездной. Документ на проезд у ребенка отобрали, а саму несовершеннолетнюю выпроводили из салона автобуса на ближайшей остановке.