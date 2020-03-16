Жительница гдовской деревни просит восстановить испорченную «черными лесорубами» дорогу

23:10, 16 марта 2020, ПАИ

Жительница деревеньки Сельцы Гдовского района Светлана Запольская обратилась в редакцию Псковского агентства информации за помощью. «Подъезд к моему участку и дому возможен исключительно со стороны дороги общего пользования Луги-Сельцы. В марте 2020 года я приехала на свой участок, однако указанная дорога оказалась фактически непригодной к проезду. Дорога превращена в болото множеством лесовозов, которые перегружают и вывозят лес по направлению к дороге Гдов – Заполье», - сообщила она.

По словам женщины, вырубку ведут «черные лесорубы», так как никаких разрешительных документов у них нет. Кстати, рабочие, живут тут же в вагончике.

«Действия «черных лесорубов» нарушают мои права как собственника земельного участка, поскольку лишают меня возможности подъехать к нему и использовать его, нарушают природоохранное законодательство, поскольку они не имеют никаких разрешений на вырубку и вывоз леса, уничтожают дорогу общего пользования, препятствуют проезду медицинской помощи и спасательных служб,а также незаконно используют земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и используют труд незаконных мигрантов», - рассказала Светлана Запольская.

Она просит власти обратить внимание на проводимые работы и помочь в восстановлении уничтоженной дороги.