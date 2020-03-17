Все богослужения в Псково-Печерском монастыре пройдут в стенах Михайловского храма

09:46, 17 марта 2020, ПАИ

Все богослужения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре будут проходить в стенах Михайловского собора, сообщили Псковскому агентству информации в обители.

16 марта катехизатор и помощник братского духовника отец Хрисанф заявил, что несмотря на распространение коронавируса COVID-19 монастырь не закроется.

По его словам, будут применяться санитарные растворы для дезинфекции киотов икон, к которым прикладываются верующие, а в таинстве причастия будут использоваться одноразовые стаканы.

Михайловский храм — самое большое строение монастыря. Его возвели в 1815-1827 годах.

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