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Общество

Варианты легкого мостика между башнями над Псковой предложат оценить общественности

Александр Голышев - руководитель Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Фото: Дарья Хваткова.

Руководство Псково-Изборского объединенного музея-заповедника не отказывается от идеи строительства легкого мостика над рекой Псковой, который мог бы связать два берега в районе Кремля. Об этом в интервью «Псковской правде» сообщил руководитель учреждения культуры Александр Голышев.

«У нас есть несколько проектов, разработанных для обсуждения, и выбран будет тот вариант, который устроит всех», - рассказал он.

Александр Голышев подчеркнул, что «никто не имеет монопольного права решать такие вопросы». Именно поэтому проекты будут представлены на суд общественности, которая открыла жаркую дискуссию о данном проекте еще на стадии его идеи. «Общественность переживает, возможно, иногда излишне экзальтированно, но это специалисты, которые болеют за Псков. Поэтому все вопросы будут с ними урегулированы», - добавил Александр Голышев.

Мостик над рекой Псковой помог бы туристам быстрее добираться из центра города на Запсковье и обратно. Сегодня туристам приходится использовать для этого транспортный Троицкий мост. В перспективе ближайших лет он будет закрыт на ремонт.

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