Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют

19:31, 17 марта 2020, ПАИ

Президент России поддержал нашу просьбу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram.

«Предстоит серьезная работа по разработке проектно-сметной документации, защите проектов на федеральном уровне, но, главное, что принципиальное решение принято», - подчеркнул Михаил Ведерников и отметил, что предварительно это вопрос он согласовал с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой.

Также 17 марта стало известно, что Владимир Путин поручил правительству РФ выделить более 4 млрд рублей из федерального бюджета на приведение в порядок инфраструктуры приграничных районов: школ, больниц, дорог и аварийного жилья.

Ранее губернатор Псковской области написал обращение президенту России. В нём, в частности отмечалось, что в Псковской области в крайне неудовлетворительном состоянии находятся учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках. «Помещения инфекционных отделений Псковской городской больницы, Великолукской межрайонной больницы и противотуберкулезного диспансера не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Псковская область, как приграничный регион, имеет высокие риски развития на своей территории вспышек импортированных инфекций. Для устранения рисков распространения инфекционных заболеваний необходимо строительство новой медицинской организации инфекционного профиля «Областная клиническая инфекционная больница», - было написано в обращении.