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Общество

Михаил Ведерников поздравил Наталью Ильину с избранием ректором ПсковГУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Наталью Ильину с избранием на должность ректора Псковского государственного университета. Об этом глава региона написал в своём в Instagram.

«За время руководства в ПсковГУ она убедительно доказала, что может с высокой эффективностью работать на федеральном уровне, защищать интересы вуза, запускать и реализовывать новые инструменты и практики», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что Наталья Ильина добьётся высоких результатов. «Со своей стороны буду и дальше оказывать всю необходимую поддержку», - отметил он и пожелал Наталье Ильиной удачи в решении всех поставленных задач, в том числе, в организации дистанционного обучения студентов.

«Это первый такой масштабный эксперимент в нашем регионе, и опыт его реализации имеет практическую ценность для всей Псковской области», - заключил губернатор.

Выборы ректора ПсковГУ проходили 17 марта. На пост руководителя вуза претендовали три кандидата: врио ректора Наталья Ильина, проректор Ольга Серова и начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев. В итоге за Наталью Ильину свои голоса отдало большинство делегатов - 74 , за Ольгу Серову - 14, за Владимира Дмитриева — 42. 10 бюллетеней оказались не действительны.

Фоторепортаж с выбором ректора Псковского государственного университета можно посмотреть здесь>>>.

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