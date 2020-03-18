Следственный комитет начал проверку ветеранов Латышского легиона СС на причастность к геноциду жителей Псковской области

07:00, 18 марта 2020, ПАИ

Следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.

Проверка пройдет в рамках расследуемых уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом.

Некоторые указанные в докладе люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности военными трибуналами в период с 1940 по 1950 год, вследствие чего исключается их повторное уголовное преследования, если не будет доказательств их причастности к более поздним преступлениям.

16 марта были обнародованы имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии. В годы Великой Отечественной войны латышские каратели уничтожали мирное население, в том числе из Псковской области, в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область).