Завершено расследование уголовного дела в отношении историка-убийцы Олега Соколова

13:03, 18 марта 2020, ПАИ

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Дело на экс-преподавателя заведено сразу по двум статьям - ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»). Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил свою подругу Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его.

9 ноября Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — другие останки девушки. Он рассказал следователям, что встречался с ней, они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил свою возлюбленную. После того как осознал, что произошло, решил избавиться от тела, выкинув его части в Мойку.

Дело Соколова было передано для расследования в центральный аппарат СК. Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления.