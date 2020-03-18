Движение по улице Спортивной в Пскове откроют в августе

17:14, 18 марта 2020, ПАИ

В Пскове движение транспорта по улице Спортивной от Гражданской до Кузнецкой планируют открыть в августе. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время посещения реконструируемого стадиона «Машиностроитель» 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Движение по улице Спортивной откроют после завершения работ по строительству объектов стадиона», - рассказал Александр Братчиков.

По словам директора подрядной компании Юрия Стрелкова, работы ведутся с соблюдением сроков.

«К 1 августа 2020 года закончим полностью», - добавил Юрий Стрелков.

К Дню Победы также планируется убрать временный забор.