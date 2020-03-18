Следователи намерены изолировать от общества подозреваемого в убийстве жителя Черехи

19:38, 18 марта 2020, ПАИ

Следователи намерены изолировать от общества на время предварительного следствия 39-летнего мужчину за убийство собутыльника в деревне Череха Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В конце февраля этот мужчина распивал спиртное с собутыльником в нежилом деревенском помещении. В результате конфликта он три раза ударил ножом в шею потерпевшего. Труп обнаружили после пожара. Подозреваемого оперуполномоченные задержали в Подмосковье.

В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).