За распространение фейковой информации о коронавирусе к ответственности привлекли жительницу Амурской области

09:41, 19 марта 2020, ПАИ

В Амурской области за распространение недостоверной информации о коронавирусе привлекли к ответственности местную жительницу. Жительница Свободного разместила в соцсети ложную информацию о количестве заболевших, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

За «Злоупотребление свободой массовой информации» на женщину составили административный материал. Он будет передан в суд для рассмотрения.

Распространение ложной информации, касающейся коронавируса, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей для граждан. Должностным лицам придется отдать от 60 до 200 тысяч рублей, а юридическим – от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор предупреждал о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусной инфекции.