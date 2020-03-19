Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом

16:57, 19 марта 2020, ПАИ

Журналисты Псковского агентства информации выяснили, к каким мерам прибегают псковичи, чтобы защитить себя от коронавируса.

Опрошенные называли непосещение общественных мест, частое мытье рук. Однако некоторые из опрошенных, преимущественно люди старшего возраста, признались, что никак не защищают себя и в целом «не верят в опасность вируса».

Некоторые псковичи всерьез опасаются за свое здоровье и поэтому предпочитают сидеть дома и реже посещать людные места. О первых случаях заражения коронавирусом в регионе 19 марта сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.