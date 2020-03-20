Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом

07:00, 20 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Полный перечень отраслей экономики Псковской области, которые попадут под действие указа, подготовит комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике по результатам анализа ситуации.

Согласно указу, первоочередные изменения коснутся патентной системы налогообложения (в части снижения размера потенциально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя) и упрощённой системы налогообложения (в части снижения ставок налога).



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области







Фонд гарантий и развития предпринимательства региона по заявлению будет осуществлять реструктуризацию задолженности для понесших издержки предпринимателей, а управление недвижимостью по заявлению арендаторов на срок не менее трех месяцев на 99% снизит размер арендной платы за пользование объектами, находящимися в государственной собственности Псковской области (за исключением земельных участков).

«Всем арендодателям, в том числе торговым и административно-деловым центрам, рекомендовано по заявлениям арендаторов представлять рассрочку по оплате платежей и не применять штрафные санкции в случае нарушения обязательств со стороны малого и среднего предпринимательства», – пояснил губернатор.

УФНС России по Псковской области рекомендовано по заявлению предоставлять отсрочку или рассрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. «Субъектам малого и среднего предпринимательства в свою очередь, рекомендуем это заявление подать», – пояснил Михаил Ведерников.

«Будем следить за ситуацией, список мер будем расширять, если этого потребует ситуация. Отдельно обратимся в правительство России и Госсовет с просьбой оказать поддержку нашим предпринимателям», – добавил он.

Отдельную благодарность губернатор Михаил Ведерников выразил уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Аркадию Мурылеву, общественному представителю Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области Татьяне Кириленок и предпринимательскому сообществу за совместную работу над указом.

19 марта Михаил Ведерников внес изменения в ранее принятый указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».