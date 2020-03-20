0
08:47
План поддержки магазинов подготовило правительство России
07:00
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
21:43
Все паломнические и туристические экскурсии в Псково-Печерском монастыре отменяются из-за коронавируса
20:23
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
20:04
Поездка на границу с Эстонией: Масок нет, паники тоже
17:49
И спасут, и сохранят: Какие реставрационные работы проводят на колокольне Троицкого собора в Пскове
17:22
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
Еще новости
Общество

Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Полный перечень отраслей экономики Псковской области, которые попадут под действие указа, подготовит комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике по результатам анализа ситуации.

Согласно указу, первоочередные изменения коснутся патентной системы налогообложения (в части снижения размера потенциально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя) и упрощённой системы налогообложения (в части снижения ставок налога).

  • Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу
    Фото: Администрация Псковской области
  • Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу
    Фото: Администрация Псковской области
  • Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу
    Фото: Администрация Псковской области
  • Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу
    Фото: Администрация Псковской области

Фонд гарантий и развития предпринимательства региона по заявлению будет осуществлять реструктуризацию задолженности для понесших издержки предпринимателей, а управление недвижимостью по заявлению арендаторов на срок не менее трех месяцев на 99% снизит размер арендной платы за пользование объектами, находящимися в государственной собственности Псковской области (за исключением земельных участков).

«Всем арендодателям, в том числе торговым и административно-деловым центрам, рекомендовано по заявлениям арендаторов представлять рассрочку по оплате платежей и не применять штрафные санкции в случае нарушения обязательств со стороны малого и среднего предпринимательства», – пояснил губернатор.

УФНС России по Псковской области рекомендовано по заявлению предоставлять отсрочку или рассрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. «Субъектам малого и среднего предпринимательства в свою очередь, рекомендуем это заявление подать», – пояснил Михаил Ведерников.

«Будем следить за ситуацией, список мер будем расширять, если этого потребует ситуация. Отдельно обратимся в правительство России и Госсовет с просьбой оказать поддержку нашим предпринимателям», – добавил он.

Отдельную благодарность губернатор Михаил Ведерников выразил уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Аркадию Мурылеву, общественному представителю Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области Татьяне Кириленок и предпринимательскому сообществу за совместную работу над указом.

19 марта Михаил Ведерников внес изменения в ранее принятый указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
План поддержки магазинов подготовило правительство России Испытания вакцины против коронавируса начались в России Минздрав призвал россиян меньше есть при самоизоляции 427 человек скончались в Италии за сутки от коронавируса Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» В Пскове суд вынес решение о принудительной госпитализации пожилой женщины с признаками коронавируса Все паломнические и туристические экскурсии в Псково-Печерском монастыре отменяются из-за коронавируса Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области Поездка на границу с Эстонией: Масок нет, паники тоже
Посмотреть все материалы сюжета >>>

План поддержки магазинов подготовило правительство России
20 марта 2020
План поддержки магазинов подготовило правительство России
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
20 марта 2020
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
Все паломнические и туристические экскурсии в Псково-Печерском монастыре отменяются из-за коронавируса
19 марта 2020
Все паломнические и туристические экскурсии в Псково-Печерском монастыре отменяются из-за коронавируса
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
19 марта 2020
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
19 марта 2020
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
19 марта 2020
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
19 марта 2020
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
19 марта 2020
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла

Идет загрузка...