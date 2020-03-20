Около 1,5 млн рублей получит каждая псковская школа на реализацию образовательных «Точек роста»

11:52, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках нацпроекта «Образование» каждая школа на реализацию центра образования «Точка роста» получит около 1,5 млн рублей. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на встрече с журналистами 20 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, «Точки роста» в этом году уже созданы в восьми школах региона, и ещё в 41 учреждении они будут организованы до конца 2020 года. Планируется, что к 2022 году образовательные «Точки роста» появятся во всех школах Псковской области.

Александр Седунов подчеркнул, что «Точки роста» - не просто помещение для дополнительного образования, а место, где можно проводить уроки по информатике, ОБЖ, технологии. Он подчеркнул, что за 2020-2021 годы 100 псковских школ будут оснащены оборудованием по «Точкам роста».

Также руководитель регионального комитета по образованию отметил, что все коррекционные школы получат новое оборудование для учебного процесса. Кроме того, по его словам, реализация проекта «Цифровая образовательная среда» даст возможность получить всем школам региона новое оборудование: компьютерные классы, интерактивные доски и подключение к интернету.