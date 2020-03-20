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Общество

Четырех поджигателей травы выявили с помощью камер видеонаблюдения в Псковской области

В Псковской области с помощью видеокамер на вышках мобильных операторов были выявлены четыре поджигателя сухой травы в 2019 году. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции 20 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, всего за прошлый год в регионе были зарегистрированы 1 тысяча 360 палов травы, 100 лиц были привлечены к административной ответственности. Владимир Якунин также напомнил, что за поджигание сухой травы предусмотрены штрафы, которые могут увеличиться в случае введения особого противопожарного режима.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области призвал родителей напомнить детям о недопустимости сжигания травы. «Необходимо провести беседы с ними, не оставлять их одних без присмотра», - подчеркнул он.

В Псковской области с 20 марта объявлено начало пожароопасного сезона в текущем году.

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