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Общество

Взаимодействие с медорганизациями для борьбы с распространением коронавируса наладили власти Псковской области

20 марта в Пскове на совещании, которое провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, администрация Псковской области обсудила с медорганизациями и различными федеральными ведомствами вопросы взаимодействия по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении приняли участие Руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев, председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, представители медицинских организаций территориальных подразделений МВД России, таможенной службы, ОАО «РЖД», а также специалисты регионального филиала Военного клинического госпиталя Минобороны РФ.

На совещании стороны детально рассмотрели различные направления совместной работы по реализации комплекса мер по борьбе с распространением в регионе COVID-19, проанализировали возможные сложности, наметили пути для их преодоления. Помимо этого, отработан механизм взаимодействия на случай обнаружения граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Марина Гаращенко заявила, что эти лица будут помещаться под наблюдение специалистов в инфекционную больницу региона. Кроме того, рассмотрены вопросы организации патронажа и лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

«В рамках работы оперативного штаба мы сможем обеспечить конструктивное взаимодействие, обмен необходимой информацией между всеми медицинскими организациями, в том числе и ведомственными», — заметила Вера Емельянова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расширил комплекс мер по противодействию распространению коронавируса на территории Псковской области. Согласно документу, до 12 апреля в регионе вводятся ограничительные мероприятия (карантин). В рамках указа создан оперативный информационный центр. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся сможет получить информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, которая сложилась в Псковской области.

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