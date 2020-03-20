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Общество

Банк России сохранил ключевую ставку в 6%

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В дальнейшем Центробанк пообещал принимать решения по ключевой ставке, учитывая ожидаемую и реальную динамику инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку 7 февраля 2020 года на 0,25 процентного пункта – до 6% годовых.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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