Снимок псковского фотографа стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin

16:19, 20 марта 2020, ПАИ

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Снимок псковского фотографа Дмитрия Маркова стал обложкой нового мини-альбома проекта Sirotkin (Сергей Сироткин) «И сном и духом». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил сам Дмитрий Марков.

«Мы рады поделиться с вами нашим новым EP «И сном и духом». В новых песнях кое-что изменилось: в них больше взаимодействия и общения, больше звуков из окружающего мира, меньше конструирования и сомнений. Надеемся, в них есть что-то и про вас. Мы, конечно, не думали, что будем выпускать их в такой странный и волнующий период, но, может быть, сейчас самое время. Вдохните, сделайте погромче и включайте»​, - презентовал новый альбом Сергей Сироткин.

Релиз состоялся 20 марта. В мини-альбоме всего четыре песни - «Планы на это лето», «С самых высоких скал», «К тебе», «Навсегда».

«Спасибо Дмитрию Маркову за прекрасную фотографию на обложке», - добавил автор песен.

Дмитрий Марков родился в подмосковном Пушкино и часто путешествует по России, последние несколько лет много времени проводит в Пскове. В сентябре 2015 года он стал одним из трёх фотографов в мире, получивших Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он публиковался, в том числе, и на сайте Псковского агентства информации. В октябре 2019 года стало известно, что Дмитрий снимается в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».