Все паломнические и туристические экскурсии в Псково-Печерском монастыре отменяются из-за коронавируса

21:43, 19 марта 2020, ПАИ

С 20 марта отменяются все паломнические и туристические экскурсии на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Запрет продлится по 12 апреля, сообщили Псковскому агентству информации представители обители.

О дальнейших возможностях организованного посещения монастыря будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что Псково-Печерский монастырь не закроется несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, а все богослужения будут проходить в стенах Михайловского собора.

По последним данным, в России зафиксированы 199 случаев заболевания коронавирусом. В Псковской области, по предварительной информации, у троих человек первые тесты показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию для глубокого исследования.