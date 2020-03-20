Около 240 пешеходных переходов у школ в Псковской области не соответствуют стандартам

21:43, 20 марта 2020, ПАИ

236 пешеходных переходов у школ в Псковской области не соответствуют стандартам. Об этом заявил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 20 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Борис Елкин отметил, что общее количество пешеходных переходов в регионе – более 3 тысяч, из них 447 – вблизи школ. Всего не соответствуют стандартам более 1,6 тыс. пешеходных переходов.

Руководитель комитета рассказал, что в 2019 году около учебных заведений было установлено 62 светофора типа Т7, более 900 погонных метров перильного ограждения, нанесена горизонтальная дорожная разметка. В 2020 году запланировано обустройство 27 пешеходных переходов (установка 54 светофоров, 108 дорожных знаков и более 2,5 тыс. погонных метров ограждения). Также подготовлена проектно-сметная документация на устройство наружного освещения на участках дорог в Опочке и Пушкинских Горах, на которых расположены 4 школы.

Продолжая доклад о выполнении дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Борис Елкин отметил, что в прошлом году в Псковской области провели ремонт на 75 объектах общей протяженностью 171,3 км.

Начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов сообщил, что фиксируется двукратный рост ДТП на отремонтированных участках дорог.

«Сокращение смертности на дорогах — один из показателей национального проекта, но самое главное — это безопасность и жизнь наших граждан», — подчеркнул заместитель губернатора Василий Осипов и поручил главам муниципалитетов пересмотреть объемы финансирования и работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, при планировании расходов и за счет образовавшейся экономии.

Кроме этого, на заседании комиссии рассмотрели варианты по снижению детского дорожно-транспортного травматизма.