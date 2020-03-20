0
21:19
Около 500 тысяч медицинских масок поступят в Псковскую область в конце следующей недели
19:50
Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь (ВИДЕО)
18:11
Yota даёт возможность бесплатно обмениваться сообщениями в роуминге
17:14
Wolfenstein 3D: Как создавался «дедушка» современных шутеров
16:48
«Семь раз отмерь» - 20 марта (ЗВУК)
16:19
Снимок псковского фотографа стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin
16:17
Под наблюдением с подозрением на коронавирус в Псковской области находятся 13 человек
Еще новости
Общество

Около 240 пешеходных переходов у школ в Псковской области не соответствуют стандартам

236 пешеходных переходов у школ в Псковской области не соответствуют стандартам. Об этом заявил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 20 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Борис Елкин отметил, что общее количество пешеходных переходов в регионе – более 3 тысяч, из них 447 – вблизи школ. Всего не соответствуют стандартам более 1,6 тыс. пешеходных переходов.

Руководитель комитета рассказал, что в 2019 году около учебных заведений было установлено 62 светофора типа Т7, более 900 погонных метров перильного ограждения, нанесена горизонтальная дорожная разметка. В 2020 году запланировано обустройство 27 пешеходных переходов (установка 54 светофоров, 108 дорожных знаков и более 2,5 тыс. погонных метров ограждения). Также подготовлена проектно-сметная документация на устройство наружного освещения на участках дорог в Опочке и Пушкинских Горах, на которых расположены 4 школы.

Продолжая доклад о выполнении дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Борис Елкин отметил, что в прошлом году в Псковской области провели ремонт на 75 объектах общей протяженностью 171,3 км.

Начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов сообщил, что фиксируется двукратный рост ДТП на отремонтированных участках дорог.

«Сокращение смертности на дорогах — один из показателей национального проекта, но самое главное — это безопасность и жизнь наших граждан», — подчеркнул заместитель губернатора Василий Осипов и поручил главам муниципалитетов пересмотреть объемы финансирования и работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, при планировании расходов и за счет образовавшейся экономии.

Кроме этого, на заседании комиссии рассмотрели варианты по снижению детского дорожно-транспортного травматизма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Около 500 тысяч медицинских масок поступят в Псковскую область в конце следующей недели
20 марта 2020
Около 500 тысяч медицинских масок поступят в Псковскую область в конце следующей недели
Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь (ВИДЕО)
20 марта 2020
Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь (ВИДЕО)
Yota даёт возможность бесплатно обмениваться сообщениями в роуминге
20 марта 2020
Yota даёт возможность бесплатно обмениваться сообщениями в роуминге
«Семь раз отмерь» - 20 марта (ЗВУК)
20 марта 2020
«Семь раз отмерь» - 20 марта (ЗВУК)
Снимок псковского фотографа стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin
20 марта 2020
Снимок псковского фотографа стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin
Под наблюдением с подозрением на коронавирус в Псковской области находятся 13 человек
20 марта 2020
Под наблюдением с подозрением на коронавирус в Псковской области находятся 13 человек
У остановленного в Псковской области гражданина Китая не нашли коронавирус
20 марта 2020
У остановленного в Псковской области гражданина Китая не нашли коронавирус
Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова
20 марта 2020
Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова

Идет загрузка...