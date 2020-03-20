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Общество

Вера Емельянова о коронавирусной инфекции: Мы готовы ко всем вызовам

«Мы знаем, что делать, у нас достаточно ресурсов, мы готовы ко всем вызовам», – прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на заседании оперативного регионального штаба 20 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Главной задачей на ближайшие дни должна стать работа с гражданами, относящимися к группе риска, подчеркнула Вера Емельянова. «Необходимо, чтобы реализация всех мер не вызывала паники, страха и сомнений в том, что мы с вами способны качественно и квалифицированно препятствовать распространению коронавирусной инфекции на территории Псковской области», – добавила она.

Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что биологический материал трех псковичей, у которых предварительно выявлен коронавирус нового типа, изучается в специализированной лаборатории в Новосибирске.  Только получения результата можно будет говорить об окончательном диагнозе. «Пациенты изолированы, они находятся в инфекционной больнице и получают необходимую терапию», — заверила Марина Гаращенко.

У гражданина Китая, изолированного в санатории «Гороховое озеро» Островского района, первый тест на коронавирус дал отрицательный результат. Мужчина продолжит находиться на 14-дневном карантине.

Также на совещании зашла речь о возможном перепрофилировании отделений лечебных учреждений на работу с больными инфекционными заболеваниями.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук отметил, что необходимо проработать вопрос оптимизации сил по организации санитарного контроля на границе с другими странами за счет закрытия пунктов пропуска с незначительным пассажиропотоком. Он обратился к администрации региона с вопросом по поддержке мероприятий по дезинфекционной обработке помещений, в которых пребывали граждане с COVID-19. Вера Емельянова пообещала, что этот вопрос обязательно будет проработан.

Председатель комитета Псковской области по образованию Александр Седунов доложил о готовности школ к дистанционному обучению.

Советник губернатора региона Антон Сергеев призвал жителей региона не доверять сомнительным сообщениям. Источниками достоверной информации являются информационный портал стопкоронавирус.псков.рф, официальная группа в социальной сети «Вконтакте» «COVID-19. Псковская область», а также каналы в мессенджерах.

Комитет по социальной защите получит ряд поручений, касающихся оказания помощи пожилым гражданам, а до муниципалитетов доведут списки жителей, вернувшихся за последнее время из иностранных государств.

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