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Общество

Посвященный памяти Иоанна Крестьянкина новый сайт представил Псково-Печерский монастырь

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь представил новый сайт, посвященный старцу Святой обители архимандриту Иоанну (Крестьянкину), 11 апреля со дня рождения ему исполняется 110 лет. Об этом сообщается в официальной группе монастыря в соцсети «ВКонтакте». 

В записи отмечено, что новый сайт посвящен памяти отца Иоанна Крестьянкина. 

При этом представители Псков-Печерского монастыря подчеркнули, что работа по наполнению сайта все еще продолжается. Неопубликованные фотографии, аудио или видеозаписи, письма от отца Иоанна, которыми можно поделиться со всеми, представители монастыря просят присылать игумену Августину на электронный адрес augustinus@me.com

В июле текущего года в рамках фестиваля «Словенское поле» состоится поэтический конкурс «Свет обители», посвященный памяти старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

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