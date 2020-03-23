Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда
Олег Лазарев указом президента России Владимира Путина назначен на должность председателя Псковского областного суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В прошлом году высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Олега Лазарева для назначения на эту должность.
Большую часть своей трудовой деятельности Олег Лазарев посвятил военной юстиции, с 2016 года работал председателем Псковского гарнизонного военного суда.
Планируется, что Олега Лазарева представят коллективу Псковского областного суда 26 марта.