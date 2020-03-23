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Общество

Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда

Фото с сайта «Судьи России»

Олег Лазарев указом президента России Владимира Путина назначен на должность председателя Псковского областного суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В прошлом году высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Олега Лазарева для назначения на эту должность.

Большую часть своей трудовой деятельности Олег Лазарев посвятил военной юстиции, с 2016 года работал председателем Псковского гарнизонного военного суда.

Планируется, что Олега Лазарева представят коллективу Псковского областного суда 26 марта.

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