Олег Лазарев рекомендован для назначения председателем Псковского областного суда

14:27, 18 ноября 2019, ПАИ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Олега Лазарева для назначения председателем Псковского областного суда. Такое решение было принято в ходе последней в 2019 году сессии Высшей квалификационной коллегии судей, которая открылась 18 ноября, сообщает портал pravo.ru.

Олег Лазарев большую часть своей трудовой деятельности посвятил военной юстиции, с 2016 года он является председателем Псковского гарнизонного военного суда.

На сессии ВККС отмечалось, что в Псковском гарнизонном суде Олег Лазарев все дела рассматривал в срок, нарушений не допускал. У кандидата на должность руководителя областного суда спросили, не возникнет ли в случае его назначения конфликта интересов, он заверил, что такого не произойдёт.

Глава ВККС Николай Тимошин утонил, готов ли Олег Лазарев возглавить областной суд, ведь до этого он работал в военной юстиции. Кандидат ответил на этот вопрос утвердительно. «Я бы не подавал документы, если бы были какие-то сомнения. Люблю судебную систему, судебную работу, готов возглавить и послужить на благо Отечества и правосудия», — подчеркнул Олег Лазарев.

22 февраля с поста председателя Псковского областного суда в почётную отставку ушёл Валерий Кондратьев. Он руководил судом с 2007 года. 25 октября Валерий Кондратьев скончался.

Исполняющим обязанности председателя Псковского областного суда был назначен Алексей Лебедев, ранее занимавший пост заместителя.