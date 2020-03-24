В Псковской области разработан план перепрофилирования коек в трёх больницах региона

12:37, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области разработан план перепрофилирования коечного фонда в Псковской межрайонной, Псковской городской и Великолукской межрайонной больницах. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

По её словам, в случае необходимости будет перепрофилироваться ещё больше коек.

По последним данным, в России выявлены 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. В Псковской области официально нет заболевших коронавирусом, выявлены только семь предварительно положительных реакций

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».