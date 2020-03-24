Студенческий корпус спасателей присоединился к поискам пожилой псковички

12:49, 24 марта 2020, ПАИ

Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей присоединились к поискам пожилой псковички Антонины Шевелёвой, передает корреспондент Псковского агентства информации.

81-летнюю женщину ищут второй день. Она ушла из дома на улице Гражданской 23 марта около 14:00 в направлении улицы Стахановской.

Пенсионерка низкого роста, сутулится, у нее седые волосы, короткие и кучерявые. Была одета в светлую куртку, серый берет, чёрные низкие ботинки. Страдает деменцией, использует слуховой аппарат.

Поиски пропавшей ведутся в городской местности. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Антонины Шевелёвой, просят обратиться по телефонам: 89113548188, 89052954481, 02 или в ближайший отдел полиции.