Александр Голышев: Онлайн-экскурсии музея оказались крайне востребованы

14:12, 24 марта 2020, ПАИ

«Онлайн-экскурсии музея оказались крайне востребованы», - сообщил корреспонденту Псковского агентства информации и. о. директора Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев.

Серию трансляций музея в социальных сетях 24 марта в 12:00 открыла культурно-образовательная программа и мастер-класс «Мир забытых вещей». Сейчас 16-минутная запись доступна в группе музея-заповедника «ВКонтакте». Её уже посмотрели более 3,5 тысяч человек.

«Судя по откликам, интерес к нашим трансляциям очень большой. Много звонков, люди смотрят с удовольствием, спрашивают, что ещё будем показывать, как долго продлится такая акция. Мы по-хорошему удивлены», - отметил Александр Голышев.

Вторая онлайн-трансляция экскурсии по Власьевской башне Псковского кремля запланирована на 15:00 в этот же день. Трансляции можно смотреть в группах музея «ВКонтакте» и «Фейсбуке».

Ознакомиться с расписанием трансляций можно здесь.