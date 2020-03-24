Совладельца «Зимней вишни» экстрадировали из Польши в Россию

16:52, 24 марта 2020, ПАИ

Польша экстрадировала в Россию совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

«Во исполнение соглашения между ними на счет подконтрольной Комковой компании по мнимому договору были перечислены указанные денежные средства под видом оплаты услуг по проектированию. В последующем эти средства были обналичены. В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию», – рассказали в пресс-службе.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы.

Вячеслав Вишневский скрывался от органов предварительного следствия, был объявлен в международный розыск. В марте прошлого года его задержали в Польше, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.