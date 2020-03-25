Александр Седунов о дистанционном образовании: Даже контакт школьника с учителем по телефону дает свои плоды

11:21, 25 марта 2020, ПАИ

«Цифровая образовательная среда проникает везде, и к Сети подключены все школы. Но интернет есть не в каждом доме [речь идет о сельских территориях — ПАИ]. Однако и контакт с учителем по телефону дает свои плоды», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 25 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов также рассказал о функционировании регионального центра дистанционного образования. По его словам, в постоянном режиме на площадке идут вебинары. Он также заверил, что эта система будет продолжать работать, а специалисты готовы оказывать точечные консультации по каждому из разделов.

Кроме того, председатель комитета напомнил, что в областное управление информационных технологий уже направлена информация о тех семьях, у которых нет доступа к интернету, чтобы оказать им помощь в организации дистанционного обучения.

С 23 марта все школы Псковской области в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение. Планируется, что такой режим работы учебных заведений продлится до 12 апреля.