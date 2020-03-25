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ФОТОФАКТ: Паспорт ремонта Рижского проспекта появился на площади Ленина в Пскове
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Общество

ФОТОФАКТ: Паспорт ремонта Рижского проспекта появился на площади Ленина в Пскове

Рижский проспект отремонтируют по нацпроекту. Фото: ПАИ

На площади Ленина в Пскове появился информационный щит с паспортом объекта — ремонта Рижского проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова. Подрядчиком — ООО «ДорСтройСервис». Завершение работ запланировано на третий квартал нынешнего года.

Ранее Псковское агентство информации со ссылкой на главу городской администрации Александра Братчикова сообщало о выделении на ремонт Рижского проспекта в этом году 95 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Этот ремонт станет самым масштабным в городе в 2020 году. Отремонтировать предстоит 2,3 км на одной из центральных городских магистралей.

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