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Общество

Некоторым организациям Псковской области сделают «послабления» из-за ситуации с коронавирусом

В Псковской области некоторым организациям, которые несут убытки в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе, будут сделаны «послабления». Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в прямом эфире проекта «Огонь, вода и трубы» Псковского агентства информации 25 марта.

«Мы договорились с ресурсоснабжающими организациями, что к им будут сделаны определенные послабления, но это не абсолютно для всех, а для тех, кто несет определенные убытки в связи с пандемией коронавирусной инфекции», - сказал он и пояснил, что речь идет об организациях, где сейчас ограничен поток посетителей.

Отвечая на вопрос по отмене платы за услуги ЖКХ для пожилых людей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, Сергей Грахов пояснил, что такая инициатива уже работает в Германии, где стоимость коммунальных услуг гораздо выше, чем в России. При этом, как отметил гость эфира, из-за того, что людям запрещено сегодня выходить на работу, у них отсутствует источник дохода. Сергей Грахов подчеркнул, что в России сегодня людям предоставляется только больничный, значит основной доход они получают.

«Так что сравнивать европейскую и нашу ситуацию не стоит. Пока о том, чтобы пожилым разрешить не платить вообще, речи не идет у нас», - заключил Сергей Грахов.

На сегодняшний день в Псковской области официально подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В санатории вблизи Горохового озера (Островский район) выделены койки для изолирования контактировавших с теми, у кого медики подозревают коронавирус. По словам председателя комитета по здравоохранению области Марины Гаращенко, разработан план перепрофилирования коечного фонда в Псковской межрайонной, Псковской городской и Великолукской межрайонной больницах.

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