В соцсетях появились группы о будущем Пскова в ближайшие десять лет

13:08, 25 марта 2020, ПАИ

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Сообщества «Псков 2030» появились в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Их создатели приглашают «жителей Пскова и Псковской области принять активное участие в формировании стратегических инициатив и предложений для развития Пскова до 2030 года». Ранее Псковское агентство информации сообщало, что в феврале Северо-Западный институт управления Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ выиграл конкурс на разработку стратегии развития Пскова до 2030 года. Приехавшие после этого в Псков эксперты назвали его «особенным городом», в жизнь которого нужно активнее внедрять информационные технологии.

Участников новых сообществ призывают делиться собственным взглядом на проблемы и перспективы Пскова и вносить предложения, «чтобы к 2030 году Псков стал безопасным, комфортным, привлекательным, обеспечивающим высокое качество жизни нынешним и будущим поколениям горожан». Как подчеркивают разработчики стратегии, Псков – это, прежде всего, люди, живущие в нем.