Защита расчленившего аспирантку историка Соколова намерена просить о домашнем аресте

15:09, 25 марта 2020, ПАИ

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки и незаконном хранении оружия, намерена просить суд об избрании ему домашнего ареста, пишет РИА Новости.

Адвокат Александр Почуев отметил, что такое ходатайство к суду связано с тем, что пожилые отец и мать Олега Соколова тяжело больны и требуют постоянного ухода. Недавно Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Олега Соколова.

После убийства аспирантки, с которой Олег Соколов состоял в любовных отношениях, он расчленил труп и пытался от него избавиться, выбросив останки в реку. Его задержали с рюкзаком, внутри которого лежали фрагменты тела погибшей. Судебно-психиатрическая кспертиза признала обвиняемого вменяемым.