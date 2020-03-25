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Защита расчленившего аспирантку историка Соколова намерена просить о домашнем аресте

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки и незаконном хранении оружия, намерена просить суд об избрании ему домашнего ареста, пишет РИА Новости.

Адвокат Александр Почуев отметил, что такое ходатайство к суду связано с тем, что пожилые отец и мать Олега Соколова тяжело больны и требуют постоянного ухода. Недавно Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Олега Соколова.

После убийства аспирантки, с которой Олег Соколов состоял в любовных отношениях, он расчленил труп и пытался от него избавиться, выбросив останки в реку. Его задержали с рюкзаком, внутри которого лежали фрагменты тела погибшей. Судебно-психиатрическая кспертиза признала обвиняемого вменяемым.

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