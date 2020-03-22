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Общество

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение историку Соколову

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова, убившего аспирантку, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

«Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», - сказал адвокат. По его словам, согласно обвинительному заключению, Олег Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

Также Александр Почуев заявил, что следствие подтвердило планы родных погибшей подать иск о компенсации. По его словам, о намерении предъявить гражданский иск о компенсации морального и материального вреда в сумме не менее 10 млн рублей ему стало известно ещё в декабре 2019 года. «Эта же информация была подтверждена следствием», - отметил Александр Почуев и добавил, что гражданский иск в материалах в настоящий момент отсутствует.

18 марта расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова было завершено. Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан с поличным. Олег Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.

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