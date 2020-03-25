Улицу Речную отремонтируют в Пскове

16:24, 25 марта 2020, ПАИ

Улицу Речную отремонтируют в Пскове к 15 октября. Соответствующая информация содержится в аукционной документации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок.

Максимальная (начальная) цена контракта составляет 2 млн 469 тысяч 925 рублей. Подрядную организацию выберут 6 апреля в рамках электронного аукциона.

Рабочим предстоит провести фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 10 см, разобрать асфальтобетонное покрытие вокруг люков колодцев отбойными молотками, отрегулировать высотное положение крышек люков с подъемом на высоту до 10 см и заменить люки колодцев и камер.

Также в рамках контракта подрядная организация обустроит основание из щебня, уложит выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, а также укрепит обочины асфальтобетонной крошкой.

Осевую линию и поперечную разметку нанесут термопластиком. Гарантия на верхний слой покрытия составит четыре года.

Ремонт проводится в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».

На этой неделе рабочие приступили к ремонту Рижского проспекта в Пскове.