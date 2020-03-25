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Общество

Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную выплату пособия по безработице до 12 тысяч 130 рублей. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к жителям страны в связи с распространением коронавируса 25 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей», - сообщил Владимир Путин.

Кроме этого, российские семьи, имеющие право на материнский капитал, с апреля будут получать дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

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