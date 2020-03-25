Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

16:51, 25 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную выплату пособия по безработице до 12 тысяч 130 рублей. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к жителям страны в связи с распространением коронавируса 25 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей», - сообщил Владимир Путин.

Кроме этого, российские семьи, имеющие право на материнский капитал, с апреля будут получать дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка.