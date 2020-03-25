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Общество

С 28 марта по 5 апреля вывоз мусора в Псковской области будет проходить в обычном режиме

Фото Дарьи Хватковой

Несмотря на то, что президент Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими, структуры жизнеобеспечения, такие как больницы, магазины и транспорт, будут продолжать работать. Как Псковскому агентству информации сообщил директор филиала ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в регионе Сергей Пайст, вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области в объявленную неделю отдыха будет проходить без срывов.

«Все структуры жизнеобеспечения, к которым относится и региональный оператор, будут работать в прежнем режиме. Вывоз мусора в Псковской области будет осуществляться в соответствии с графиком», - заметил Сергей Пайст.

В то же время центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках, которые временно не принимают граждан из-за коронавируса, будут закрыты для посещения до 5 апреля. Компания все вопросы и пожелания жителей принимает дистанционно. Направить свои обращения и документы для регоператора можно по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, или по телефонам в Пскове 8 (8112) 20-19-21, в Великих Луках - 8 (81153) 6-94-28, горячая линия регоператора — 8(800)234-24-23.

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