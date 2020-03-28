Ряд профсоюзов поддержал кандидатуру Игоря Иванова на должность председателя Псковского облсовпрофа

21:05, 27 марта 2020, ПАИ

Президиум Псковской областной организации профсоюза работников промышленности выдвинул кандидатуру председателя Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова на должность председателя Псковского облсовпрофа. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Решение было принято на заседании 25 марта. «Спасибо коллегам за доверие и поддержку! Сделаю всё возможное и невозможное, чтобы вас не подвести!» – обратился к коллегами Игорь Иванов.

Кроме этого, его поддержали президиум Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, территориальный комитет Псковской областной организации профсоюза лесных отраслей и профсоюз связи.

Также кандидатуру Игоря Иванова поддержал президиум Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Отчетно-выборная конференция Псковского облсовпрофа состоится 8 июня.