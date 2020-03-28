Международный форум «Волонтёров наследия» планируется провести в Псковской области

23:44, 27 марта 2020, ПАИ

Международный форум «Волонтёров наследия» с участием специалистов из Белоруссии, Сербии, Эстонии и Латвии планируется провести в Псковской области после улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«В Псковской области более 4 тысяч объектов культурного наследия, – отметил глава региона. – Это, действительно, много. Среди всех субъектов РФ мы занимаем 4-е место. Но важно не только их наличие, но и состояние. По текущим данным, почти 1000 из них, к сожалению, находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Важна любая помощь».

Проект «Волонтеры наследия» национального проекта «Культура», по мнению губернатора, это серьёзный ресурс, потенциал которого предстоит реализовать в полной мере.

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году с 15 июля по 15 сентября провели восемь тематических смен, в которых приняли участие 1594 человека из 49 регионов России. «Волонтёры помогали в благоустройстве территорий памятников, проходили курсы лекций по сохранению объектов культурного наследия», – продолжил он.

«С 2020 года, благодаря решению Правительства России, их возможности серьёзно расширились, и они могут принимать участие в реставрационных работах под наблюдением лицензированной организации, – добавил он. – Всегда говорил, что добровольчество не только способствует личному развитию своих участников, но и позволяет значительно расширить возможности каждого региона. Спасибо нашему дорогому владыке, всем, кто помогал и поддерживал и, конечно, вам, уважаемые волонтёры».