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Общество

Российские военные провели полную дезинфекцию пансионата для пожилых в Италии

Полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в итальянском городе Немуро провели бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России. Как пишет ТАСС, всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений.

С привлечением российской военной техники специальным реагентом были обработаны подъездные пути к медицинскому учреждению. Применялись расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Российские военные специалисты также продезинфицировали пансионат «Мартино Занки», пишет RT. Кроме этого, еще в двух медицинских учреждениях области Ломбардия российские специалисты провели рекогносцировки для уточнения объемов предстоящих работ.

В Италии заразились коронавирусом 86 498 человек.

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