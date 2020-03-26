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КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

Континентальная хоккейная лига досрочно прекратила сезон 2019/2020 в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте КХЛ.

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», – отметили в лиге.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 примут на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего лига приступит к подготовке календаря.

СМИ отмечают, что единственным триумфатором сезона в КХЛ стал московский ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат.

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